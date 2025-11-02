Видео
2 ноября, 20:35

Роналду: «Я хочу продолжать играть, пока мне позволяет здоровье»

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после победы над «Аль-Фейхой» (2:1) в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии заявил, что у него сохраняется страсть к футболу.

40-летний португалец отметился дублем в этом матче, забив 951-й и 952-й голы в профессиональной карьере.

«Команда победила, а я забил два гола, что всегда важно. Я всегда говорю: долголетие достигается только благодаря страсти. И страсть во мне сохраняется. Независимо от того, забиваю я или нет, это моя жизнь, и так было всегда. 23-24 года футбола — это моя жизнь. И именно поэтому я хочу продолжать играть, пока мне позволяет здоровье», — цитирует Роналду UOL.

Форвард выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Роналду является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным обладателем «Золотого мяча».

