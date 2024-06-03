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Саудовская Аравия

Сегодня, 12:00

Форвард «Аль-Насра» Роналду подвел итоги сезона-2023/24

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду подвел итоги сезона-2023/24 в социальных сетях и поблагодарил фанатов за поддержку.

«Играйте, учитесь, развивайтесь. Спасибо всем за вашу поддержку в этом сезоне. Мы вернёмся еще сильнее!» — написал Роналду в своих соцсетях.

Ранее появлялась информация о том, что 39-летний португалец может перейти в один из европейских клубов. Позднее руководство команды из Саудовской Аравии опровергло эту информацию.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт форварда действует до конца июня 2025 года.

В сезоне-2023/24 Роналду забил 44 гола и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

3 июля стало известно, что Роналду пропустит товарищеский матч сборной Португалии с Финляндией, который пройдет 4 июня в рамках подготовки к Евро-2024.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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