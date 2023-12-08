Форвард Вега, который интересен клубам РПЛ, получил предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Гвадалахары» Алексис Вега может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

По данным источника, Вега получил предложение от «Аль-Иттифака», который предлагает ему зарплату в 6,5 миллиона евро. Его может заинтересовать данный переход, так как команду тренирует Стивен Джеррард и 26-летний мексиканец хотел бы с ним поработать.

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА заинтересованы в трансфере форварда. Исполнительный директор «Гвадалахары» Фран Перес подтвердил интерес клубов РПЛ.

В текущем сезоне Вега провел 10 матчей за «Гвадалахару», в которых отметился 1 голом. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.