Футбольный «Аль-Хиляль» отреагировал на просьбу Адетокунбо подписать с ним контракт

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» отреагировал на шутливое сообщение форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо о том, что он готов перейти в их команду вместо Килиана Мбаппе.

«Твое джерси уже готово. Добро пожаловать в семью «Аль-Хиляль», — написал клуб в своем Twitter-аккаунте и прикрепил фотографию футболки с именем Адетокунбо.

Футболка Адетокунбо.

24 июля сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе, а самому форварду готов дать зарплату в размере 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в «Реал» следующим летом. 24-летний француз отклонит предложение клуба из Саудовской Аравии.