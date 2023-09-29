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Гари Невилл: «Роналду — величайший игрок всех времен. Многие назовут Месси, но я люблю Криштиану»

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что сожалеет о том, как Криштиану Роналду ушел из клуба в конце 2022 года.

В скандальном интервью журналисту Пирсу Моргану 37-летний португалец раскритиковал руководство клуба и заявил, что он не уважает главного тренера Эрика тен Хага, так как считает, что это взаимно. 22 ноября «МЮ» объявил о расторжении контракта с нападающим.

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром».

Невилл добавил, что любит Роналду, несмотря на то, что часто критиковал его. Экс-защитник «МЮ» считает, что форвард не испытывает к нему положительных эмоций.

«Роналду — по-прежнему мой самый любимый игрок всех времен. Это тот, кого я выбираю, когда говорю о величайшем игроке всех времен. Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану», — приводит слова Невилла Marca.

Ранее Роналду прокомментировал критику в свой адрес словами: «Говорят, что со мной покончено. Но это неправда».

Роналду первым в истории футбола провел больше тысячи беспроигрышных матчей.

Гари Невилл
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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