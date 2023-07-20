Гласнер отказался от предложения «Аль-Шабаба» на 8 миллионов евро в год

20 июля, 23:04
Австрийский специалист Оливер Гласнер отказался от предложения стать главным тренером «Аль-Шабаба», сообщает Sky Sport Austria.
По информации источника, саудовский клуб предлагал 48-летнему тренеру годовую зарплату в размере шести-восьми миллионов евро.
Последним клубом Гласнера был «Айнтрахт», который он возглавлял с 2021 года и покинул по окончании сезона-2022/23. Он привел клуб к победе в Лиге Европы сезона-2021/22.
Также сообщается, что Гласнер хочет сделать перерыв после ухода из «Айнтрахта» и посвятить время семье.