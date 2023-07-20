Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

20 июля, 23:04

Гласнер отказался от предложения «Аль-Шабаба» на 8 миллионов евро в год

Мария Гусева
Telegram Дзен

Австрийский специалист Оливер Гласнер отказался от предложения стать главным тренером «Аль-Шабаба», сообщает Sky Sport Austria.

По информации источника, саудовский клуб предлагал 48-летнему тренеру годовую зарплату в размере шести-восьми миллионов евро.

Последним клубом Гласнера был «Айнтрахт», который он возглавлял с 2021 года и покинул по окончании сезона-2022/23. Он привел клуб к победе в Лиге Европы сезона-2021/22.

Также сообщается, что Гласнер хочет сделать перерыв после ухода из «Айнтрахта» и посвятить время семье.

Футбол
0
Читайте также
Черчесова уволили из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов
«У меня ноги выглядят, как у трупа». Устюгов пугает болельщиков показаниями в суде
Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России
Михельсон назвал сроки вывода «Арктик СПГ – 2» на полную мощность
В Белом доме назвали ориентировочные сроки поставок F-16 на Украину
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Наср» улучшил предложение по Диаби