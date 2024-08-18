Жезуш — о победе «Аль-Хиляля» в матче за Суперкубок: «Нам удалось создать великую команду»

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш прокомментировал победу над «Аль-Насром» (4:1) в матче за Суперкубок Саудовской Аравии.

«Игра была непростой, мы столкнулись с командой, в которой собраны игроки самого высокого уровня, но во втором тайме нам удалось вернуться и выиграть Суперкубок. Нам удалось создать великую команду, которая непобедима и имеет игроков высочайшего уровня на всех позициях, мы будем продолжать работать, чтобы всегда быть на пьедестале.

Сегодня мы будем праздновать как обычно, а с завтрашнего дня начнем готовиться к следующим матчам», — приводит слова Жезуша Alyaum.

«Аль-Хиляль» во второй раз подряд стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.