Гризманн: «Предложения из Саудовской Аравии могут определить жизнь всей вашей семьи»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн объяснил, почему некоторые игроки согласились перейти в Саудовскую Аравию.

«В зависимости от уровня каждого и вне спортивных проектов, у игрока есть 12 или 13 лет карьеры, если все идет хорошо, потому что в 35 футбол заканчивается. Каждый сам спрашивает себя, должен ли принимать такие предложения, если это когда-либо получит его. Сейчас я наслаждаюсь своим положением, но предложения из Саудовской Аравии очень важны и могут определить жизнь вашей семьи», — приводит пресс-служба ла лиги слова Гризманна.

На этой неделе нападающий ПСЖ Неймар перешел в «Аль-Хиляль», где за 2 года заработает 300 миллионов евро.