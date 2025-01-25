Источник: «Аль-Хиляль» готовит огромное предложение Салаху

«Аль-Хиляль» намерен заполучить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, саудовский клуб готовит огромное личное предложение 32-летнему футболисту. Срок контракта, который «Аль-Хиляль» предложит Салаху, будет рассчитан до 2028 года.

В январе египетский форвард заявил, что с большей вероятностью проводит свой последний год в «Ливерпуле». Его нынешнее соглашение с английской командой истекает летом 2025 года.

В сезоне-2024/25 Салах провел 31 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 22 голами и 17 результативными передачами. Он выступает за мерсисайдцев с 2017 года.