Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 09:25

Источник: «Аль-Хиляль» готовит огромное предложение Салаху

Алина Савинова
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Аль-Хиляль» намерен заполучить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, саудовский клуб готовит огромное личное предложение 32-летнему футболисту. Срок контракта, который «Аль-Хиляль» предложит Салаху, будет рассчитан до 2028 года.

В январе египетский форвард заявил, что с большей вероятностью проводит свой последний год в «Ливерпуле». Его нынешнее соглашение с английской командой истекает летом 2025 года.

В сезоне-2024/25 Салах провел 31 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 22 голами и 17 результативными передачами. Он выступает за мерсисайдцев с 2017 года.

1
Мохамед Салах
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Ливерпуль
Читайте также
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Актер Владимир Фоменко скончался в возрасте 84 лет
Поздравления с Татьяниным днем: красивые открытки, прикольные картинки
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя