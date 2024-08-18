Источник: «Аль-Наср» уволил тренера после поражения в матче за Суперкубок

«Аль-Наср» уволил главного тренера Луиша Каштру после поражения в матче за Суперкубок Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:4), сообщает Alyaum.

По данным источника, председатель совета директоров Ибрагим Аль-Мухаддиб в ближайшее время будет искать нового тренера. Исполнительный директор «Аль-Насра» Гвидо заявил, что клуб не несет ответственности за увольнение 62-летнего Каштру.

Каштру возглавил саудовскую команду в 2023 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. С «Аль-Насром» он стал победительем Арабской Лиги чемпионов-2023.