Источник: Черчесов может возглавить «Аль-Ахли»

Саудовский «Аль-Ахли» интересуется российским тренером Станиславом Черчесовым, сообщил источник match.tv.

По данным издания, специалист не будет принимать поспешных решений. Среди тренеров также рассматривались Люсьен Фавр, Маттиас Яйссле и Жюльен Стефан.

Черчесов покинул «Ференцварош» 19 июля после вылета из Лиги чемпионов, он возглавлял клуб с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего российского специалиста клуб из Будапешта становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и обладателем Кубка страны (2021/22).

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2, 0:2).