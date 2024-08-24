Источник: контракт Конате с «Эр-Риядом» рассчитан на два года

Бывший нападающий «Ахмата» Мохамед Конате подписал с «Эр-Риядом» контракт сроком на два года, сообщает «РБ Спорт».

Ранее было объявлено о переходе экс-футболиста «Ахмата» в клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Игрок уже успел дебютировать за новую команду, проведя на поле 73 минуты в матче с «Аль-Вахдой» (3:3) в первом туре Саудовской лиги.

Конате выступал за «Ахмат» с 2021 по 2024 года. В составе грозненской команды он провел 90 матчей, забил 34 мяча и отдал 3 результативные передачи.