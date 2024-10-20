Источник: Манчини заплатят до 30 миллионов евро за увольнение из сборной Саудовской Аравии

Итальянцу Роберто Манчини выплатят компенсацию в размере от 25 до 30 миллионов евро за досрочное расторжение контракта со сборной Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В субботу, 20 октября, сообщалось, что 59-летнего итальянца уволят с поста главного тренера саудовской команды из-за неудовлетворительных результатов и испортившихся отношений с игроками.

Манчини возглавляет сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и уступила в шести играх.

До этого итальянец работал в сборной Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы 2021 года. В сезоне-2017/18 Манчини тренировал «Зенит».