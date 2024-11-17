Источник: Неймар договорился о переходе в «Сантос»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар договорился о подписании контракта с «Сантосом», сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По его данным, представители форварда работают над расторжением соглашения с саудовским клубом. О возвращении Неймара в бразильский клуб планируют объявить 25 ноября, когда «Сантос» проведет последний матч в нынешнем сезоне второй лиги Бразилии.

32-летний Неймар провел за «Аль-Хиляль» 7 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2025 года с опцией продления на один сезон.

В составе «Сантоса», в котором бразилец начинал профессиональную карьеру, на его счету 225 матчей, 136 голов и 64 результативные передачи.