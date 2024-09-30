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Сегодня, 12:36

Источник: Неймар не будет продлевать контракт с «Аль-Хилялем» и вернется в «Сантос»

Руслан Минаев
Неймар.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не будет продлевать контракт с клубом из Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По данным источника, 32-летний бразилец летом 2025 года вернется в «Сантос» в качестве свободного агента.

Контракт форварда с «Аль-Хилялем» истекает 30 июня 2025-го. Он перешел в клуб из «Эр-Рияда» летом 2023 года из «ПСЖ» за 90 миллионов евро. Из-за травмы бразилец провел за клуб лишь 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

Неймар является воспитанником «Сантоса», за который он выступал до 2013 года. В 225 матчах за бразильский клуб футболист забил 136 голов и сделал 64 результативные передачи.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Сантос

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