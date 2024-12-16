Источник: Неймар сказал игрокам «Аль-Хиляля», что перейдет в «Интер Майами» летом

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сообщил одноклубникам, что перейдет в «Интер Майами» в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sport Switzerland.

Издание, со ссылкой на источники в Саудовской Аравии, также отмечает, что решение бразильца может быть связано с желанием добиться повышения зарплаты.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» действует до лета 2025 года. 32-летний бразилец в этом сезоне провел 2 матчах за клуб. До этого бразилец на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска. Клуб объявил, что Неймар вернулся к тренировкам.