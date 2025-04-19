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Сегодня, 08:10

Источник: Роналду может подписать краткосрочный контракт с «Манчестер Сити» или «Челси»

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сменить команду для участия в клубном чемпионате-мира-2025.

Как сообщает журналист Sport Bible Насир Джаббар, на подписание 40-летнего футболиста претендуют «Челси» и «Манчестер Сити». Португалец может заключить с одним из этих клубов одномесячный контракт, чтобы сыграть на турнире.

Ранее появилась информация, что «Аль-Наср» предложил Роналду новое соглашение сроком до лета 2027 года. Действующий контракт форварда истекает 30 июня 2025-го.

Роналду присоединился к саудовскому клубу в конце 2022 года. Ранее он также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Спортинг».

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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