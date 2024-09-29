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Сегодня, 10:05

Источник: Роналду начал переговоры с «Аль-Насром» о продлении контракта

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в переговоры с саудовским клубом о продлении соглашения, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как отмечает источник, футболист намерен выступить на чемпионате мира 2026 года, и ему требуется игровая практика. В случае такого развития событий 39-летний форвард станет первым в истории игроком, принявшим участие в шести разных мундиалях.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Клуб из Саудовской Аравии заключил с португальцем контракт на 2,5 года. Сообщалось, что сумма сделки составила 200 миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср

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