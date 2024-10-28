Источник: Роналду пригласил Погба в «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет, чтобы полузащитник «Ювентуса» Поль Погба присоединился к саудовской команде, сообщает TuttoJuve.

По информации источника, 39-летний португалец уже пригласил француза в «Аль-Наср».

Погба и Роналду вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/22.

Ранее в «Ювентусе» подтвердили, что 31-летний полузащитник покинет команду.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре стало известно, что срок дисквалификации игрока сократили с 4 лет до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле уже в марте 2025 года.