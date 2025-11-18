Источник: Трамп примет Роналду в Белом доме

Португальский футболист Криштиану Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 ноября, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, Роналду ранее хотел встретиться с 47-м президентом США. Нападающий не посещал страну с 2017 года, когда гражданка США Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании в Лас-Вегасе. Однако в 2019 году местная прокуратура признала обвинения необоснованными, а в 2023-м Роналду был оправдан после повторного иска, поданного в октябре того же года.

16 ноября сборная Португалии разгромила Армению (9:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026. Это обеспечило португальцам участие в турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

40-летний Роналду не играл из-за дисквалификации. В ноябре он заявил, что это его последний чемпионат мира.

Португалец выступает за «Аль-Наср», а до этого играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».