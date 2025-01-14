Каманцев о работе арбитров на матчах в Саудовской Аравии: «Не замена Лиги чемпионов, но точно новый опыт»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» оценил работу российских арбитров на матчах в Саудовской Аравии.

— Довольны ли вы работой арбитров, что привлекаются к обслуживанию матчей в Саудовской Аравии?

— Безусловно, это было правильным решением. Это не замена Лиги чемпионов, но точно новый опыт. Вы приезжаете в другую страну, с другим менталитетом. Вы должны улучшать свои качества управления игрой. Арбитр становится сильнее, когда попадает в новую среду. Это полезный опыт.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.