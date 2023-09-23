Канчельскис сравнил зарплату Малкома со своей в «Аль-Хиляле»: «В 10 раз меньше»

Бывший игрок «Аль-Хиляля» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о зарплатах в Саудовской Аравии.

«Малком зарабатывает 18 миллионов в «Аль-Хиляле»? Конечно, это несопоставимые числа. Вы видите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такие цены, такие зарплаты... Надо только пожелать удачи, чтобы это пошло на развитие, а не превратилось в воздушный шар, который потом лопнет. Хотелось, чтобы футбол в этом регионе дальше двигался вперед. Зарплаты были не такие, в десять раз меньше, может, даже, и в большее количество раз. В общем, на порядок меньше. Но это желание руководителей клуба», — сказал Канчельскис «СЭ».

Также бывший футболист сборной России ответил на вопрос об общении с экс-футболистами «Аль-Хиляля».

«Общаюсь с бывшим игроком сборной Саудовской Аравии Сами Аль-Джабером. Когда проходят великие мусульманские праздники, поздравляю его. Иногда по телефону созваниваемся. Раз в три месяца общаемся», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис перешел в «Аль-Хиляль» в феврале 2003 года. Россиянин провел за клуб 13 матчей и завоевал Кубок Саудовской Аравии.