Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 15:05

Канчельскис сравнил зарплату Малкома со своей в «Аль-Хиляле»: «В 10 раз меньше»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Аль-Хиляля» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о зарплатах в Саудовской Аравии.

«Малком зарабатывает 18 миллионов в «Аль-Хиляле»? Конечно, это несопоставимые числа. Вы видите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такие цены, такие зарплаты... Надо только пожелать удачи, чтобы это пошло на развитие, а не превратилось в воздушный шар, который потом лопнет. Хотелось, чтобы футбол в этом регионе дальше двигался вперед. Зарплаты были не такие, в десять раз меньше, может, даже, и в большее количество раз. В общем, на порядок меньше. Но это желание руководителей клуба», — сказал Канчельскис «СЭ».

Также бывший футболист сборной России ответил на вопрос об общении с экс-футболистами «Аль-Хиляля».

«Общаюсь с бывшим игроком сборной Саудовской Аравии Сами Аль-Джабером. Когда проходят великие мусульманские праздники, поздравляю его. Иногда по телефону созваниваемся. Раз в три месяца общаемся», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис перешел в «Аль-Хиляль» в феврале 2003 года. Россиянин провел за клуб 13 матчей и завоевал Кубок Саудовской Аравии.

Андрей Канчельскис
Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
0
Читайте также
Костомаров рассказал о кошмарах и снах во время госпитализации
Костомаров рассказал, что ему может потребоваться еще одна операция на руке
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду — о критике в свой адрес: «Говорят, что со мной покончено. Но это неправда»