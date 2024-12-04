Кьеллини выбрал между Месси и Роналду

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объяснил, почему предпочитает форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Я не могу сказать, кто лучше, Месси или Криштиану. Но если бы мне пришлось выбирать одного, я бы назвал Роналду. Мне нравилось играть с ним. Я заметил, что, когда матч становится сложнее, он повышает свой уровень игры.

Если вы проигрываете, у Роналду хватает смелости, несмотря ни на что, продолжать идти к победе. Бить отовсюду, чтобы привести команду к победе — для многих игроков это нелегко. Мне было 35, ему — 34, мы явно не были в расцвете сил, но с ним было очень весело играть», — цитирует Кьеллини TalkSport.

Кьеллини и Роналду вместе выступали в «Ювентусе» с 2018 по 2021 годы. Португальский форвард провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.