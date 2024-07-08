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Саудовская Аравия

Сегодня, 04:00

Кепа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, который провел сезон-2023/24 в «Реале», может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По данным источника, 29-летний футболист получил предложение от «Аль-Иттихада». Вратарь попросил дать ему время, чтобы принять решение. Команда Бензема стремится создать конкурентоспособный состав, способный бороться с «Аль-Хилялем» за чемпионство в Саудовской Аравии.

Сообщается, что руководство «Аль-Иттихада» считает приоритетной задачей усиление вратарской позиции, и Кепа является одним из главных кандидатов.

В прошлом сезоне вратарь сыграл 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустил 18 голов и 9 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Marca
Кепа Аррисабалага
ФК Аль-Иттихад
ФК Челси
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