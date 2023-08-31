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Саудовская Аравия

Сегодня, 13:22

Клуб Джеррарда не заинтересован в трансфере Нгамале

Микеле Антонов
Корреспондент
Муми Нгамале.
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
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Вице-президент «Аль-Иттифака» Хатем Элмесихел в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Динамо» Николя Муми Нгамале.

29 августа Africa Foot сообщал, что в услугах форварда заинтересован «Аль-Иттифак» и его главный тренер Стивен Джеррард.

«Нет, мы не заинтересованы в трансфере Нгамале», — сказал Элмесихел «СЭ».

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об отсутствии официальной информации насчет интереса клуба из Саудовской Аравии к Нгамале.

В нынешнем сезоне 29-летний камерунец провел за «Динамо» 8 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Николя Муми Нгамале
Стивен Джеррард
ФК Аль-Иттифак
ФК Динамо (Москва)
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