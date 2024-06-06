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Сегодня, 13:14

Комментарий Роналду под постом Мбаппе стал самым популярным в истории соцсетей

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд социальных сетей.

Его комментарий под постом форварда Килиана Мбаппе о переходе в «Реал» набрал 4,6 миллиона лайков и стал самым популярным в истории социальных сетей, отмечает Daily Mail. Португалец написал: «Не могу дождаться, когда увижу, как ты зажжешь на «Бернабеу».

До этого комментарий с рекордным количеством лайков принадлежал пользователю Fiven9nekid. Он был оставлен под постом 13-летнего подростка Рида Харрингтона, который в 2023 году опубликовал ролик с обещанием: «Когда у меня будет 200 000 подписчиков, я выполню действие из самого популярного комментария к этому видео и выложу его!».

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе на 5 лет. 30 июня у нападающего истекает контракт с «ПСЖ», за который он выступал с 2017 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13499147/Cristiano-Ronaldo-record-liked-social-media-comment-congratulates-Kylian-Mbappe-Real-Madrid.html
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Футбол
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