Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 11:23

Конате хочет дать заработанные в Саудовской Аравии деньги на развитие футбола в Грозном

Алина Савинова
Telegram Дзен

Дмитрий Селюк, агент бывшего нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, заявил, что в будущем футболист «Эр-Рияда» поможет грозненскому клубу.

«Мы с Мохамедом переживаем за «Ахмат». К сожалению, пока результат команды не радует. Возможно, смена тренера к чему-то приведет. Конате продолжает очень плотно следить за «Ахматом», он смотрит каждую игру и созванивается со своими бывшими одноклубниками. Более того, он хочет приехать в Россию в ближайшее время, когда подзаработает денег в Саудовской Аравии. Конате хочет дать деньги на развитие молодежного футбола в Грозном. Я уверен, что пути «Ахмата» и Конате опять пересекутся», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Конате выступал за «Ахмат» с июля 2021 года до августа 2024-го, после чего перешел в «Эр-Рияд». В составе грозненской команды он провел 90 матчей, забил 34 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru.
Мохамед Конате
Футбол
ФК Ахмат
Читайте также
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open-2024
Международный день тхэквондо отметят 4 сентября
Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих
Дуплетом за 10 секунд, чемпионская погоня и кубок у Радулова. Что произошло в матче «Металлург» - «Локомотив»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя