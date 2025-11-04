Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Таблица легионеров
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

4 ноября, 19:04

Роналду допустил скорое завершение карьеры: «Будет тяжело»

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, есть ли у него представление о том, когда он завершит карьеру.

«Скоро. Но, думаю, я буду к этому готовиться. Будет тяжело, да, может быть, я буду плакать, это нормально. Я не стесняюсь этого, я открытый человек», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

По словам 40-летнего португальца, ничто не сможет заменить ему футбол, однако после завершения карьеры у него будет больше времени для себя, семьи и детей.

Криштиану Роналду.«Я буду плакать». Большое интервью Роналду: о завершении карьеры, деньгах, личном самолете и свадьбе с Джорджиной

Форвард выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Роналду является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным обладателем «Золотого мяча».

18

  • 555 555

    Хочешь,не хочешь,а такова спортивная жизнь.Когда-нибудь всё равно придётся заканчивать спортивную карьеру. А слёзы,пусть это будут только слёзы радости.

    05.11.2025

  • Grinopel

    Д не требуется Криштиану никаких оправдани)) Он имеет право плакать сколько угодно.

    05.11.2025

  • Grinopel

    И только славные рыцари и грозные львы не плачут у мониторов.

    05.11.2025

  • Alexander Malygin

    Такую карьеру закончить слезами не грех. Думаю, ещё несколько сотен миллионов человек слезу смахнёт в этот момент.

    04.11.2025

  • Alexander Malygin

    Продолжайте, мне любопытно очень. ))) Я такой детсадовский диалект давно уже не встречал.

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Не лезь с дилетанской ахинейкой. Неси её в массовочки таких серько/сранек (серконол).

    04.11.2025

  • m_16

    Кстати, далеко не факт, что он этими деньгами не делится с нуждающимися.

    04.11.2025

  • m_16

    Ну помимо этого он многократно доказал, что он настоящий боец. Да хотя бы то, что он в таком возрасте в такой спортивной форме и до сих пор играет (и хорошо играет) за сильную сборную.

    04.11.2025

  • Alexander Malygin

    Не завидуйте, это вас не красит. )) Криш - прекрасный пример, когда человек со всей душой занимается любимым делом, и стал благодаря этому миллиардером.

    04.11.2025

  • >ИНСАЙДЫ НА СПОРТ

    )Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Бриолин будет плакать .. вестимо - по шейхо-тугрикам. Сам футбол и все команды для этого игрули только средства для пополнения личной статистики и счета в банке.

    04.11.2025

  • инок

    Роналду - Начинал свою карьеру со слёз и закончит карьеру слезами..

    04.11.2025

  • H R

    Пpогнoзы футбольных матчeй infostavki.ru

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Криштиану Роналду
    Футбол
    ФК Аль-Наср
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
    Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ
    Красивее Бекхэма и популярнее Трампа: вторая часть интервью Криштиану Роналду
    «Я буду плакать». Большое интервью Роналду: о завершении карьеры, деньгах, личном самолете и свадьбе с Джорджиной
    Роналду рассказал, что его самой дорогой в жизни покупкой стал самолет
    Роналду планирует сыграть свадьбу с Джорджиной Родригес после ЧМ-2026
    Роналду — о получении статуса миллиардера: «Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя