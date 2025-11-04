Роналду допустил скорое завершение карьеры: «Будет тяжело»

4 ноября, 19:04
Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, есть ли у него представление о том, когда он завершит карьеру.
«Скоро. Но, думаю, я буду к этому готовиться. Будет тяжело, да, может быть, я буду плакать, это нормально. Я не стесняюсь этого, я открытый человек», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.
По словам 40-летнего португальца, ничто не сможет заменить ему футбол, однако после завершения карьеры у него будет больше времени для себя, семьи и детей.
Форвард выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Роналду является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным обладателем «Золотого мяча».
Хочешь,не хочешь,а такова спортивная жизнь.Когда-нибудь всё равно придётся заканчивать спортивную карьеру. А слёзы,пусть это будут только слёзы радости.
05.11.2025
Grinopel
Д не требуется Криштиану никаких оправдани)) Он имеет право плакать сколько угодно.
05.11.2025
Grinopel
И только славные рыцари и грозные львы не плачут у мониторов.
05.11.2025
Alexander Malygin
Такую карьеру закончить слезами не грех. Думаю, ещё несколько сотен миллионов человек слезу смахнёт в этот момент.
04.11.2025
Alexander Malygin
Продолжайте, мне любопытно очень. ))) Я такой детсадовский диалект давно уже не встречал.
04.11.2025
Saiga-спринтер
Не лезь с дилетанской ахинейкой. Неси её в массовочки таких серько/сранек (серконол).
04.11.2025
m_16
Кстати, далеко не факт, что он этими деньгами не делится с нуждающимися.
04.11.2025
m_16
Ну помимо этого он многократно доказал, что он настоящий боец. Да хотя бы то, что он в таком возрасте в такой спортивной форме и до сих пор играет (и хорошо играет) за сильную сборную.
04.11.2025
Alexander Malygin
Не завидуйте, это вас не красит. )) Криш - прекрасный пример, когда человек со всей душой занимается любимым делом, и стал благодаря этому миллиардером.
04.11.2025
04.11.2025
Saiga-спринтер
Бриолин будет плакать .. вестимо - по шейхо-тугрикам. Сам футбол и все команды для этого игрули только средства для пополнения личной статистики и счета в банке.
04.11.2025
инок
Роналду - Начинал свою карьеру со слёз и закончит карьеру слезами..
04.11.2025
04.11.2025