Роналду допустил скорое завершение карьеры: «Будет тяжело»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, есть ли у него представление о том, когда он завершит карьеру.

«Скоро. Но, думаю, я буду к этому готовиться. Будет тяжело, да, может быть, я буду плакать, это нормально. Я не стесняюсь этого, я открытый человек», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

По словам 40-летнего португальца, ничто не сможет заменить ему футбол, однако после завершения карьеры у него будет больше времени для себя, семьи и детей.

Форвард выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Роналду является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным обладателем «Золотого мяча».