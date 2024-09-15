Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 13:54

Роналду из-за вирусной инфекции не сыграет в первом матче азиатской Лиги чемпионов

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет помочь своему клубу в первом матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов.

По информации пресс-служба саудовского клуба, у португальца выявлена вирусная инфекция. Форвард почувствовал недомогание в воскресенье, 15 сентября.

«Врач команды подтвердил, что ему нужен отдых и стоит остаться дома. Он не отправится с командой в Ирак. Мы желаем нашему капитану скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба в соцсети X.

16 сентября «Аль-Наср» сыграет на выезде с «Аль-Шорта» в первом туре группы «Запад». Матч пройдет в городе Кербела.

Роналду в этом сезоне провел за «Аль-Наср» 5 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативных паса.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Сегодня
Вчера
Неделя