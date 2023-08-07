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Саудовская Аравия

Сегодня, 08:20

Криштиану Роналду: когда следующий матч «Аль-Насра» в августе

«Аль-Наср» Роналду проведет следующий матч 9 августа против «Аль-Шорты»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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В Саудовской Аравии возобновляется футбольный сезон. «Аль-Наср», за который выступает форвард Криштиану Роналду, проведет следующий матч 9 августа против «Аль-Шорты» в полуфинале Кубка арабских чемпионов, начало — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу стартует 11 августа 2023 года и завершится 27 мая 2024-го. В сезоне 2022/23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

В минувшем сезоне Роналду провел 19 матчей за «Аль-Наср», забил 16 голов и сделал две результативные передачи. Контракт 38-летнего португальского футболиста с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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