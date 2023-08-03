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Саудовская Аравия

Сегодня, 15:00

Криштиану Роналду: когда следующий матч — дата и время начала игры «Аль-Насра»

«Замалек» сыграет с «Аль-Наср» 3 августа 2023
Валентина Глазко
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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3 августа в Каире (Египет) «Замалек» сыграет с «Аль-Насром» в рамках Лиги чемпионов арабских стран. Матч пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда, начало — в 18.00 по московскому времени.

За «Аль-Наср» выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Видеотрансляцию игры можно посмотреть с помощью телевидения по протоколу интернета (IPTV). Для этого вам нужна ТВ-приставка, телевизор с функцией Smart TV или компьютер. Также прямой эфир будет доступен на сайтах и в приложениях некоторых букмекерских компаний.

«Аль-Наср» подписал Роналду зимой 2022 года. Нападающий стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории. Зарплата португальца составляет 200 миллионов евро в год. В июле 2023 года Криштиану внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен в мире.

Криштиану Роналду. Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Замалек
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