Роналду посвятил болельщикам победу над «Аль-Иттифаком»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Иттифаком» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 39-летний поругалец открыл счет на 33-й минуте, реализовав пенальти.

«Отличная командная работа! Сегодня вечером была одержана важная победа — она для болельщиков», — написал Роналду в социальной сети.

«Аль-Наср» с 8 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

В сезоне-2024/25 Роналду сыграл в 6 матчах во всех турнирах за «Аль-Наср», забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.