Роналду отреагировал на вылет «Аль-Насра» из Кубка короля

29 октября, 02:31
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Аль-Иттихада» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии.
«Мы стоим на своем, учимся и движемся вперед вместе», — написал Роналду в соцсети.
40-летний португалец вышел на поле в стартовом составе и нанес один удар в створ ворот. Команда завершила свое выступление на Кубке короля.
Gordon
Понты, понты, понты. Как обычно.
29.10.2025
bvp
Сколько пафоса.... Мы обосрались, но гордо движемся вперед.
29.10.2025