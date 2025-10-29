Роналду отреагировал на вылет «Аль-Насра» из Кубка короля

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Аль-Иттихада» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

«Мы стоим на своем, учимся и движемся вперед вместе», — написал Роналду в соцсети.

40-летний португалец вышел на поле в стартовом составе и нанес один удар в створ ворот. Команда завершила свое выступление на Кубке короля.