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Криштиану Роналду-младший оформил пента-трик за «Аль-Наср» U15

Сергей Ярошенко
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Cын нападающего Криштиану Роналду оформил пента-трик за «Аль-Наср» (U15).

Это произошло 23 января в матче против «Аль-Иттихада», в котором «Аль-Наср» выиграл выиграл со счетом 5:4. Криштиану Роналду-младший забил все голы своей команды.

Ранее 14-летний нападающий играл за академии «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса.

Его отец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В этом сезоне 39-летний Роналду сыграл за саудовский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 15 результативных передач.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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