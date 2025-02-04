Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему считает себя лучшим футболистом в истории.

«Я лучший бомбардир, самый совершенный. Лучший в истории? Думаю, да, я не видел никого лучше себя. Я говорю это от чистого сердца», — приводит слова Роналду Marca.

5 февраля форварду исполнится 40 лет. Роналду выступает в «Аль-Насре» с января 2023 года. 31 января он стал первым футболистом в истории, выигравшим 700 матчей на высшем клубном уровне.

Ранее Роналду также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». На его счету 105 голов в 215 матчах в сборной Португалии.