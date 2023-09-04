Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что считает себя лучшим бомбардиром всех времен.

38-летний португалец дал интервью для YouTube-канала Binance, в котором его проверяли на детекторе лжи.

— Кто-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни?

— Нет.

— Ты величайший бомбардир всех времен?

— Да, — ответил Роналду.

Детектор лжи показал, что оба ответа футболиста были правдивыми.

Роналду с января этого года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В текущем сезоне он забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач в 5 матчах за команду.

Ранее Роналду играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».Кроме того, на его счету 123 гола в 200 матчах за сборную Португалии.