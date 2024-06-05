Криштиану Роналду назвал свои цели на следующий сезон

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своих целях на следующий сезон.

«Думаю, что цели на каждый сезон одни и те же: стараться изо всех сил и выигрывать титулы. Если возможно, то и получать индивидуальные награды. Но моя главная цель — оставаться таким же, быть тем же Криштиану Роналду, каким вы видели меня в этом сезоне, делать все, что в моих силах и достигать целей с «Аль-Насром» и сборной Португалии. Поддерживать свой уровень — это то, чего я хочу», — цитирует Goal Роналду.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт форварда действует до конца июня 2025 года.

В сезоне-2023/24 Роналду забил 44 гола и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.