Криштиану Роналду первым в истории футбола провел больше тысячи беспроигрышных матчей

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, которому удалось провести больше тысячи беспроигрышных матчей, сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики.

Матч Азиатской Лиги чемпионов против «Персеполиса» (2:0) стал для 38-летнего форварда 1000-м в карьере, в котором он не проиграл. После этого футболист помог своей команде победить «Аль-Ахли» (4:3) в чемпионате Саудовской Аравии.

Всего на счету Роналду 777 побед, 224 ничьи и 182 поражения. Из 1001 игры без поражений 21 пришлась на период выступлений за «Спортинг», 284 — за «Манчестер Юнайтед», 386 — за «Реал», 114 — за «Ювентус», 27 — за «Аль-Наср» и 168 — за сборную Португалии.

Криштиану Роналду — пятикратный обладатель награды «Золотой мяч», он пять раз выигрывал Лигу чемпионов (1 раз — с «Манчестер Юнайтед» и 4 раза — с «Реалом»), трижды становился чемпионом Англии и по два раза — чемпионом Испании и Италии. Также он является чемпионом Европы-2016 в составе сборной Португалии.