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Сегодня, 17:20

Роналду — о новом госте на своем YouTube-канале: «Мы собираемся взорвать интернет»

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал интригующий анонс по поводу того, кто станет следующим гостем его YouTube-канала.

17 ноября футболист опубликовал ролик, в котором он беседовал с бывшим партнером по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом. В рамках разговора Роналду не стал раскрывать имя нового гостя, однако отметил, что этот человек более знаменит, чем он. «Мы собираемся взорвать интернет», — заявил португалец.

Ранее в качестве приглашенных персон на канале Роналду выступили непосредственно сам Фердинанд и подруга футболиста Джорджина Родригес.

39-летний форвард запустил канал на платформе YouTube 21 августа. Он установил рекорд видеосервиса, набрав 1 миллион подписчиков за полтора часа.

Криштиану Роналду
Футбол

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