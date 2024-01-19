Роналду — о том, что стал лучшим бомбардиром 2023 года: «Я обошел таких молодых зверей, как Холанн»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал то, что стал лучшим бомбардиром 2023 года.

«Я был лучшим бомбардиром в этом сезоне, представьте, что я обошел таких молодых зверей, как Холанн... Я горжусь. И скоро мне будет 39! Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха. Меня не задевает критика», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

На счету 38-летнего португальца 54 гола в 59 матчах в 2023 году. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил 50 мячей, у Харри Кейна («Бавария») и Килиана Мбаппе («ПСЖ») по 52 гола.