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Роналду — о том, что стал лучшим бомбардиром 2023 года: «Я обошел таких молодых зверей, как Холанн»

Ана Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал то, что стал лучшим бомбардиром 2023 года.

«Я был лучшим бомбардиром в этом сезоне, представьте, что я обошел таких молодых зверей, как Холанн... Я горжусь. И скоро мне будет 39! Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха. Меня не задевает критика», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

На счету 38-летнего португальца 54 гола в 59 матчах в 2023 году. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил 50 мячей, у Харри Кейна («Бавария») и Килиана Мбаппе («ПСЖ») по 52 гола.

Криштиану Роналду
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Аль-Наср
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