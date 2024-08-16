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Сегодня, 08:38

Криштиану Роналду раскрыл три секрета своей высокой результативности

Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл три секрета своей результативности.

«Сон, тяжелая работа и восстановление. Новый сезон, та же цель», — написал Роналду в социальных сетях.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошлом сезоне португалец провел 45 матчей в составе команды во всех турнирах, отметившись 44 голами и 13 результативными передачами. Контракт 39-летнего футболиста с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года. Его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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