Саудовская Аравия.
4 ноября, 18:13

Роналду — о получении статуса миллиардера: «Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча»

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, какие эмоции он испытал, когда осознал, что стал миллиардером.

«Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча». Достичь этой цифры всегда было моей целью. Стать миллиардером было одной из моих главных целей. Я единственный миллиардер в футболе. Можно называть меня самоуверенным, но цифры не лгут», — сказал футболист в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Криштиану Роналду.

В октябре издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому португалец стал первым футболистом со статусом долларового миллиардера. Его состояние оценено в 1,4 миллиарда долларов.

40-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В разные годы своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг», а в январе 2023-го присоединился к «Аль-Насру».

4

  • Иньес Андреста

    Досада чувствуется

    04.11.2025

  • Niko McCowrey

    Роналду — о получении статуса миллиардера: «Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча»... Хайпожористо. И идиотически.

    04.11.2025

  • H R

