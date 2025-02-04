Роналду: «Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч». Я дважды испытывал то же самое»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор должен был выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

«Я был удивлен. Думаю, что он должен был выиграть «Золотой мяч». Он выиграл Лигу чемпионов, влиял на ситуацию. Я разочарован из-за Винисиуса, он это заслжил. Я дважды чувствовал то же самое, это заставляет тебя чувствовать себя бессильным, но потом я все понял. Когда ты все понимаешь, ты не ввязываешься в борьбу, в которой не победишь», — приводит слова Роналду Marca.

Винисиус занял второе место в голосовании «Золотого мяча» — 2024. Он уступил награду полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч» за карьеру — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Португальца опережает только Лионель Месси, который завоевывал приз 8 раз.