Лапочкин заявил, что судьи из Саудовской Аравии пока не едут в Россию

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал назначение российского судьи Сергея Карасева на матч чемпионата Саудовской Аравии. между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром», который пройдет в Эр-Рияде 1 декабря.

«Безусловно, это круто. Во-первых, сейчас за чемпионатом Саудовской Аравии с приездом звезд многие следят, а тут играют команды, которые занимают первое, второе место. Конечно, это статусное, очень важное назначение, и понятно, что за этой игрой будет следить очень большое количество любителей футбола. И то, что там Россия будет представлена арбитром, мне кажется, это действительно отличная новость вообще для всего нашего футбола. В списке 23 человека, кто может судить нашу российскую премьер-лигу, а игр всего восемь. Поэтому ничего страшного, какой-то тур сто процентов мы можем обойтись без Карасева, но при этом поднимем престиж всего российского арбитража в мире. Справедливо ли, что Карасев едет в Саудовскую Аравию, а к нам взамен никто не приезжает? Да сплюньте, слава богу, что пока к нам никто не едет, потому что они у себя высшую лигу практически не судят. А то, что Карасев едет, причем надо отметить, что едет не только Карасев, — это очень важно для понимания. То есть едет вся бригада: едет Сережа и два его ассистента, и плюс еще видеоарбитр, я так понимаю, Виталий Мешков. Поэтому мы представляем полноценную бригаду там. То есть это действительно очень хорошая новость для российского судейства», — приводит слова Лапочкина «Спорт День за Днем».

Ранее в СМИ сообщалось, что Карасев будет работать главным арбитром матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между лидером турнира «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром».