Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 09:00

Лига Саудовской Аравии: расписание матчей и результаты последнего тура

27 мая пройдут матчи последнего тура чемпионата Саудовской Аравии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Аль-Насра» Криштиану Роналду и Давид Оспина.
Криштиану Роналду (слева) и Давид Оспина.
Фото Reuters
Telegram Дзен

27 мая состоятся матчи заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. «Аль-Наср» примет «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» поедет в гости к «Аль-Вахде» и другие встречи.

«СЭ» публикует расписание игр, которые пройдут в понедельник. Время начала — московское. В прямом эфире смотреть матчи про-лиги можно по подписке в онлайн-кинотеатре Окко.

Расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии

27 мая. 21.00. «Аль-Таавун» — «Аль-Иттифак»

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 34-й тур
27 мая, 21:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Таавун
Аль-Иттифак

27 мая. 21.00. «Аль-Хазм» — «Абха»

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 34-й тур
27 мая, 21:00. Al-Hazem Club Stadium (Ар-Расс)
Аль-Хазм
Абха

27 мая. 21.00. «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 34-й тур
27 мая, 21:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Иттихад Джедда

27 мая. 21.00. «Аль-Шабаб» — «Аль-Фатех»

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 34-й тур
27 мая, 21:00. Prince Faisal bin Fahd Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Фатех

27 мая. 21.00. «Аль-Таи» — «Аль-Охдуд»

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 34-й тур
27 мая, 21:00. Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (Хаиль)
Аль-Таи
Аль-Охдуд

27 мая. 21.00. «Аль-Халидж» — «Эр-Рияд»

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 34-й тур
27 мая, 21:00. Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium (Сейхат)
Аль-Халидж
Эр-Рияд

27 мая. 21.00. «Дамак» — «Аль-Раед»

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 34-й тур
27 мая, 21:00. Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Абха)
Дамак
Аль-Раед

27 мая. 21.00. «Аль-Вахда» — «Аль-Хиляль»

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 34-й тур
27 мая, 21:00. King Abdul Aziz Stadium (Мекка)
Аль-Вахда
Аль-Хиляль Эр-Рияд

27 мая. 21.00. «Аль-Ахли» — «Аль-Фейха»

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 34-й тур
27 мая, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Ахли Джедда
Аль-Фейха

11 мая «Аль-Хиляль» досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. В матче 31-го тура про-лиги команда обыграла «Аль-Хазм» со счетом 4:1. Клуб, за который играют нападающие Неймар и Малком, стал недосягаемым для соперников в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Футбол
0
Читайте также
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» и стал обладателем Кубка Англии
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Двоих братьев из Якутска осудили на 14 лет за убийство своего отца
Миллиард к бюджету, скупые слезы Миллера и вечеринка с пивом и чем-то еще у Вендела. Как «Зенит» отпраздновал шестое чемпионство подряд
Мужчина зарезал сотрудницу общепита на рабочем месте из-за запаха еды в квартире
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка
Популярное видео
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Аль-Наср» ушел от поражения в концовке матча с «Эр-Риядом»