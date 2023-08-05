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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:18

Малком дебютирует за «Аль-Хиляль» в матче Кубка арабских чемпионов

Мария Гусева
Малком.
Фото ФК «Аль-Хиляль»
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«Аль-Хиляль» объявил стартовый состав на матч 1/4 финала клубного кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада».

В составе клуба из Эр-Рияда дебютирует нападающий Малком, он выйдет с первых минут.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. 26-летний бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

Матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» пройдет сегодня, 5 августа. Начало встречи — 21.00 мск.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
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