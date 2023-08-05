Малком дебютирует за «Аль-Хиляль» в матче Кубка арабских чемпионов

«Аль-Хиляль» объявил стартовый состав на матч 1/4 финала клубного кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада».

В составе клуба из Эр-Рияда дебютирует нападающий Малком, он выйдет с первых минут.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. 26-летний бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

Матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» пройдет сегодня, 5 августа. Начало встречи — 21.00 мск.