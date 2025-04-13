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Саудовская Аравия

13 апреля, 13:29

Marca: Роналду усилил личную охрану после угроз в соцсетях

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил усилить свою охрану после того, как ему стали поступать угрозы в социальных сетях, сообщает Marca.

Отмечается, что группа лиц, предположительно находящаяся в Саудовской Аравии, угрожала похищением и вымогательством как семье футболиста, так и ему самому. В целях усиления мер безопасности спортсмен нанял нового телохранителя — бывшего португальского военного Клаудио Мигеля Вяза, который имеет опыт участия в боевых операциях с высоким уровнем риска.

Роналду в конце 2022 года присоединился к саудовскому «Аль-Насру». В нынешнем сезоне 40-летний форвард провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 32 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с саудовцами рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Marca
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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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