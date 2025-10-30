Видео
Саудовская Аравия.
30 октября, 18:15

Месси хотел перейти в клуб из Саудовской Аравии ради подготовки к ЧМ-2026 на время паузы в МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хотел присоединиться к одному из саудовских клубов для подготовки к чемпионату мира-2026.

Об этом сообщил генеральный директор академии развития талантов Mahd Абдалла Хаммад. По его словам, представители футболиста сами связались с ним, чтобы обсудить возможный переход.

«Команда Месси связалась со мной во время клубного чемпионата мира прошлым летом. Он хотел играть в Саудовской Аравии в течение четырех месяцев перерыва в МЛС, чтобы подготовиться к чемпионату мира 2026 года.

Я представил это предложение министру, но он отказался, чтобы Месси приезжал всего на четыре месяца, и дело было закрыто. Он сказал, что чемпионат Саудовской Аравии не будет тренировочным лагерем», — приводит слова Хаммада RMC Sport.

Лионель Месси.«Это нечто необыкновенное — участвовать в чемпионате мира». Месси все-таки поедет на ЧМ-2026

Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС с лета 2023 года. Он провел за команду 83 матча, забил 73 гола и сделал 37 результативных передач.

Ранее Месси заявлял, что хочет сыграть на ЧМ-2026. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

  СереХа

    Не потянет он уровень чемпионата СА....

    30.10.2025

