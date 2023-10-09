Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии из-за паузы в пять месяцев в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси мочет перейти в один из клубов Саудовской Аравии, утверждает Sport.es. Источник не сообщает какой именно клуб интересуется 36-летним аргентинцем.

Отмечается, что Месси может перейти в новый клуб на правах аренды, так как чемпионат МЛС завершается в конце февраля и у форварда будет почти 5 месяцев отпуска. 8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» и потерял шансы на попадание в плей-офф МЛС.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей за «Интер Майами», забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.

«Интер Майами» без плей-офф, у Месси до февраля остались только игры в сборной