Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

9 октября, 23:14

Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии из-за паузы в пять месяцев в МЛС

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси мочет перейти в один из клубов Саудовской Аравии, утверждает Sport.es. Источник не сообщает какой именно клуб интересуется 36-летним аргентинцем.

Отмечается, что Месси может перейти в новый клуб на правах аренды, так как чемпионат МЛС завершается в конце февраля и у форварда будет почти 5 месяцев отпуска. 8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» и потерял шансы на попадание в плей-офф МЛС.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей за «Интер Майами», забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.

«Интер Майами» без плей-офф, у Месси до февраля остались только игры в сборной

Лионель Месси
ФК Интер Майами
9
Обсудить
Читайте также
Назад к федунизму. Лучше бы «Спартак» проиграл ЦСКА
«Мечта всей жизни — сыграть за сборную на Олимпиаде». Большое интервью Сергачева
Посол РФ подтвердил смерть гражданина России в Израиле
Расчет «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском
Замглавы ХАМАС заявил о готовности к перемирию
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
«Интер Майами» без плей-офф, у Месси до февраля остались только игры в сборной
Месси вернулся к тренировкам в общей группе
Бекхэм — о переговорах по переходу Месси: «Около четырех лет назад в Барселоне я пробрался в отель, где остановился его отец»
Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу
Месси и Бускетс номинированы на приз лучшему игроку сезона в МЛС
Месси вызван в сборную Аргентины, несмотря на травму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года