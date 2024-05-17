Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 19:00

Metaratings: клубы из Катара и ОАЭ интересуются игроком «Зенита» Бакаевым

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Клубы из Катара и ОАЭ интересуются хавбеком «Зенита» Зелимхану Бакаеву, который выступает на правах аренды за «Аль-Вахду», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы не хотят выкупать права на игрока. «Аль-Вахда» также намерена продлить аренду Бакаева.

«Зенит» в свою очередь может отказаться от дальнейшего пребывания Бакаева в аренде из-за малого количества россиян в заявке.

В «Аль-Вахде» футболист играет с сентября 2023 года. В этой команде он провел 22 матча, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

По итогам сезона Бакаев с «Аль-Вахдой» стал обладателем Кубка Лиги ОАЭ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kluby-iz-katara-i-oae-interesuyutsya-khavbekom-zenita-bakaevym-363837/
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Аль-Вахда
ФК Зенит
1
0
Читайте также
В бойца поп-ММА Залимхана Юсупова стреляли в Махачкале
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии